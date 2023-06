Frontex sehe nach dem Drama um das gesunkene Flüchtlingsboot in der Ägäis die griechische Küstenwache in der Verantwortung, sagte die Tiroler EU-Abgeordnete Theresa Bielowski, die gestern als Mitglied der zuständigen EP-Untersuchungsgruppe das Frontex-Hauptquartier in Warschau besuchte. Derzeit stehe Aussage gegen Aussage: "Die Angaben der zuständigen griechischen Küstenwache stehen im Widerspruch zu den in Medien veröffentlichten Schiffsdaten der Seeüberwachung und den Frontex-Berichten."