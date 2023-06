Eigentlich ist es „nur“ eine Abstimmung im ENVI, dem Umweltausschuss des EU-Parlaments – doch heute um 9 Uhr gerät in Straßburg die gesamte Zukunftsperspektive der EU plötzlich ins Schlaglicht. Nachdem in den (nicht direkt zuständigen) Ausschüssen für Agrar und Fischerei das „Gesetz zur Rettung der Natur“ bereits abgelehnt wurde, steht der Vorschlag der EU-Kommission nun im zuständigen Umweltgremium zur Abstimmung und damit auch auf der Kippe. Denn die Gräben zwischen den Befürwortern, die in den Lagern der Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen zu finden sind, und den Gegnern, vor allem bei der EVP, sind in den letzten Wochen immer tiefer geworden.