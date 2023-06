Ob Anwendungen wie „ChatGPT“ in den regulatorischen Hochrisikobereich fallen würden, wird SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder am Dienstag in Straßburg gefragt. „Im letzten halben Jahr hat das wohl jeder einmal ausprobiert, also kann man ruhig sagen: das ist keinesfalls Hochrisiko“, so der EU-Abgeordnete. Viel kritischer sei die Lage bei Desinformationskampagnen, alles gehe schneller und technisch täuschender als noch vor kurzer Zeit. Doch genau darin liegt die Herausforderung: was heute noch belächelt wird, kann schon morgen eine massive gesellschaftliche – oder politische – Veränderung mit sich bringen.