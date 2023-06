Gestern Nacht riss eine Explosion eine riesige Lücke in die Mauer des Wasserkraftwerkes am Dnipro in der Südukraine. Der Staudamm wurde zum Teil weggespült. In Nowa Kachowka, einer Kleinstadt fünf Kilometer unterhalb des Damms, stieg der Wasserspiegel um zehn Meter, in der 60 Kilometer entfernten Gebietshauptstadt Cherson um zwei Meter. Tausende Einwohner mussten evakuiert werden.