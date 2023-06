Der zweite Supergipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau brachte den gewünschten Erfolg, ein deutliches Signal der europäischen Einheit an Russland: "Der Westen drängt Moldau aktiv zu einer Teilnahme am ukrainischen Konflikt", zeigte sich Russlands Geheimdienstchef Alexander Bortnikow laut Agenturmeldung verärgert. Eines der Hauptziele, die Botschaft an Moskau, war erreicht.