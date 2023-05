Nach den Außenministern trafen sich nun die Verteidigungsminister in Brüssel, Hauptthema war einmal mehr die Unterstützung für die Ukraine. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) blieb angesichts der Debatte um Hilfe bei der Entminung beim Nein und verwies darauf, dass Österreich derzeit bereits auf mehreren Ebenen Hilfe leiste und sich auch an den EU-Programmen beteilige. So würde es auch finanzielle Beiträge für die OSZE geben, das betreffe die „humanitäre Entminung“ in ukrainischen Gebieten außerhalb der Kriegszonen. Soldaten würden keinesfalls ins Kriegsgebiet geschickt.