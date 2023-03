Die Idee des „intermodalen Güterverkehrs“, also der bestmöglichen Nutzung unterschiedlicher Transportmittel im Warenverkehr, ist bestechend. Die Umsetzung scheint allerdings in weiter Ferne, monieren nun die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes (ECA). Denn nach wie vor ist der Transport auf der Straße die flexibelste, meist auch noch die schnellste und billigste Art, Waren zu liefern. Mehr als drei Viertel des gesamten Warenverkehrs, genau 77 Prozent, werden immer noch per Lkw transportiert – die Tendenz ist sogar noch steigend.