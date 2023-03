Das Europäische Patentamt (EPA) mit Sitz in München ist ein verlässlicher Indikator für die Innovationskraft der Wirtschaft. Allen Krisen zum Trotz zeigt der Jahresbericht 2022 eine überaus positive Tendenz. Österreich schaffte mit 2388 Neuanmeldungen einen Allzeithöchststand. Die auffälligste Zunahme gab es im Halbleitersektor mit einem Plus von 50,8 Prozent. Insgesamt stiegen in Europa die Anmeldungen um 2,5 Prozent, vor allem die Sparten digitale und sauber Energie legten zu.