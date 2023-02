In den USA kennt man das, der Begriff wurde auch zum Titel einer spannenden Netflix-Serie: Als "Designated Survivor" (etwa: vorgesehener Überlebender) wird in den Vereinigten Staaten jemand – meist ein Mitglied des Kabinetts – bezeichnet, der in voller Absicht nicht an Zusammenkünften teilnehmen darf, an denen der Präsident und sein(e) Vize versammelt sind.