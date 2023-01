Österreichs Schengen-Veto steht nicht auf der Tagesordnung des EU-Innenministertreffens in Stockholm, aber seit letzter Woche ist klar, dass die Vertreter der blockierten Länder Rumänien und Bulgarien den bilateralen Teil des Treffens nutzen würden, um mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) über das strittige Thema zu sprechen. Die Stimmung sei zwar nicht berauschend gewesen, war zu hören, aber man habe sich immerhin in Bereichen möglicher Zusammenarbeit angenähert. So könnte es im Kampf gegen Schlepper stärkere polizeiliche Zusammenarbeit geben, mehr Informationsaustausch und nach Bedarf technisches Gerät.