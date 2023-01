Wo Grillen drinnen sind, soll Grillen draufstehen“: Der Zugang der steirischen EU-Abgeordneten und Bauernvertreterin Simone Schmiedtbauer ist pragmatisch. Kundinnen und Kunden im Supermarkt müssten wissen, was sie kaufen: „Wenn diese Transparenz gegeben ist, kann man alternative Produkte am Markt anbieten“, so die Abgeordnete, die hinzufügt, sie decke ihren eigenen Proteinbedarf aber selbst lieber durch Erzeugnisse der heimischen Bauernschaft.