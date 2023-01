Hallstatt und Co.

Chinas neue Freiheit bringt Corona-Sorgen nach Europa

China öffnet am 8. Jänner die Grenzen. In Hallstatt blickt man mit Sorge auf die Aufhebung der Reisebeschränkungen. Österreich will die Einreiseregeln nicht alleine verschärfen und wartet auf die EU – das könnte aber dauern.