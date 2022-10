Ein neuer Anlauf beim gemeinsamen Gaseinkauf, ein Vorschlag zum Flüssiggas, eine Idee für einen variablen Deckel – das gestern in Straßburg präsentierte Paket für den Umgang mit Gaslieferungen in der EU ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer europäischen Lösung, von der konkreten Umsetzung ist man aber immer noch ein gutes Stück entfernt. Offen ist, ob sich das im Lauf des EU-Gipfels morgen und übermorgen in Brüssel ändern wird.