In Prag steht eine Premiere an: Vor dem morgigen informellen EU-Gipfel gibt es heute schon ein Sondertreffen der EU-Länder mit 17 weiteren europäischen Ländern, von Island bis zur Türkei. Das Format, angeregt von Emmanuel Macron, soll einen europäischen Schulterschluss dokumentieren und gemeinsames Vorgehen in Krisenzeiten verstärken.