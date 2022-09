Einige Eckpunkte streifte Ursula von der Leyen bei ihrer Rede in Straßburg (rechts), die Details der Gesetzesvorschläge für Eingriffe in den völlig aus dem Lot geratenen Energiemarkt überließ sie ihrem Vize Frans Timmermans und Energiekommissarin Kadri Simson. Die Grundzüge der Pläne waren bereits bekannt, die Marschrichtung hatten die EU-Energieminister erst am Freitag bei ihrem Sondertreffen festgelegt.