Die Erwartungshaltung in Brüssel war von der Kommission so aufgebaut worden, als würde Netflix einen neuen Blockbuster präsentieren. Ein Countdown in Sozialen Medien steigerte die Erwartungshaltung – die „Rede zur Lage der Union“ gibt es nur einmal im Jahr und es ist zweifellos ein Jahr, das in die Geschichtsbücher Eingang finden wird.