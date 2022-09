Russland kann nach den Worten von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf absehbare Zeit nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen. "Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden", sagte die Deutsche am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg. Moskau trage die Verantwortung dafür, dass die russische Wirtschaft den Anschluss verliere.

"Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung." Die Strafmaßnahmen der EU gegen Russland seien die schärfsten Sanktionen, die die Welt je gesehen habe. Von der Leyen will noch am Mittwoch selbst nach Kiew reisen und Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.

Zudem sagte sie, Europa habe seit dem ersten Tag an der Seite der Ukraine gestanden und werde dies auch auf lange Sicht tun. Mit Waffen, finanzieller Unterstützung und der Aufnahme von Flüchtlingen habe man dem Land geholfen. "Bisher hat das Team Europa finanzielle Hilfe von mehr als 19 Milliarden Euro bereitgestellt", sagte von der Leyen. Dabei sei militärische Unterstützung noch nicht mit eingerechnet.

Reise nach Kiew

"Unser Binnenmarkt ist eine der größten Erfolgsgeschichten Europas. Nun ist es an der Zeit, ihn auch für unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde zu einer Erfolgsgeschichte zu machen", sagte von der Leyen. Im Plenum des EU-Parlaments war auch Selenskyjs Ehefrau, Olena Selenska, anwesend. Sie wurde mit viel Applaus begrüßt.

Olene Selenska, first Lady der Ukraine (links) war auch in Straßburg. Neben ihr: Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. © AP (Jean-Francois Badias)

Es wäre bereits von der Leyens dritte Reise in die Ukraine seit Russland das Land am 24. Februar angegriffen hatte. Im April besuchte sie unter anderem den Kiewer Vorort Butscha, in dem kurz zuvor Kriegsverbrechen öffentlich geworden waren. Im Juni sprach sie mit Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal in Kiew über noch offene Punkte des ukrainischen EU-Aufnahmegesuchs. Mittlerweile haben die 27 EU-Staaten der Ukraine den Status als EU-Kandidat erteilt.

Russlands Industrie liege am Boden und sie hätte eine Botschaft Richtung Moskau: "Die Sanktionen müssen bleiben", betonte Von der Leyen. Die Abhängigkeit von Russlands Gas habe ein noch höheren Preis.

Es sei nicht in Ordnung, dass Energiekonzern aus dieser Situation Gewinne erzielen würden, und spielt damit die geplante Besteuerung von Gewinnen ab. Zudem wolle man auf vermehrt auf erneuerbare Energien setzen. Von der Leyen kündigt umfassende Reform des EU-Strommarkts an. Die EU will über 100 Millionen Euro ausgeben, um den Preisanstieg zu dämpfen. Das Merit-Order-Prinzip, mit dem derzeit der Strompreis anhand des teuersten Kraftwerks am Netz ermittelt wird, sei nicht mehr zeitgemäß.

Konkrete Vorschläge

Vergangenen Freitag gaben die Energieminister der EU-Länder grünes Licht für die EU-Kommission, konkrete Gesetzesvorschläge im Kampf gegen Teuerung und Energiekrise auszuarbeiten. Heute sollen die Details im EU-Parlament in Straßburg bekannt gegeben werden, im Rahmen der „Rede zur Lage der Union“ von Präsidentin Ursula von der Leyen.

Zuerst hatte von der Leyen ein Fünf-Punkte-Programm präsentiert (wir berichteten), dessen Leitlinien die Mitgliedsländer weitgehend folgten. In Brüssel zirkulierten zuletzt mehrere Entwürfe der Vorschläge – ob alles bis zuletzt so bleibt, ist aber offen. So soll eine Obergrenze für Einnahmen aus dem Verkauf von Strom eingeführt werden, gemeint ist damit Wind- und Solarenergie ebenso sowie Braunkohle und Kernkraft – die Preise sind mit den derzeit extrem hohen Gaspreisen verknüpft und liegen weit über den tatsächlichen Produktionskosten. In einem früheren Papier war die Rede von 200 Euro pro Megawattstunde, laut „FAZ“ wurde das noch auf 180 Euro korrigiert. Ist der Preis an den Strombörsen höher, soll die Differenz an die Regierungen der EU-Länder fließen, die damit wiederum Haushalte und Firmen unterstützen sollen. Zuletzt lag der Marktpreis bei rund 400 Euro.

Ebenfalls enthalten sein dürfte eine zeitlich begrenzte „Solidaritätsabgabe“ von Öl-, Gas- und Kohlefirmen sowie Mineralölkonzernen. Hierzu hieß es, ins Auge gefasst werde ein Drittel jener Gewinne, die sich oberhalb des Jahresschnitts der letzten fünf Jahre bewegen.

Allgemein begrüßt wurde das verbindliche Ziel für die Senkung des Stromverbrauchs zu Spitzenzeiten. Hier war die Rede von fünf Prozent, die Kommission will den Mitgliedsländern konkrete Vorschläge für die Umsetzung machen. Ein Preisdeckel für russisches Gas dürfte nicht vorgeschlagen werden.

Zur Entlastung der Verbraucher sollen übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch im Straßburger Europaparlament einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Energiepreise an, der sowohl Produzenten von erneuerbarem Strom als auch Gas- und Ölkonzerne treffen würde.

Sondertreffen der Energieminister

Die tschechische Ratspräsidentschaft berief gestern für den 30. September ein weiteres Sondertreffen der Energieminister ein, bis dahin sollen die heute vorgestellten Gesetzesvorschläge beschlussreif gemacht werden. In diesem Fall bedarf es zur Umsetzung keiner Einstimmigkeit, es reicht die qualifizierte Mehrheit. Weil es sich um Notmaßnahmen handelt, ist die Einbeziehung des EU-Parlaments in diesem Fall nicht vorgesehen.