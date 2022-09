Vergangenen Freitag gaben die Energieminister der EU-Länder grünes Licht für die EU-Kommission, konkrete Gesetzesvorschläge im Kampf gegen Teuerung und Energiekrise auszuarbeiten. Heute sollen die Details im EU-Parlament in Straßburg bekannt gegeben werden, im Rahmen der „Rede zur Lage der Union“ von Präsidentin Ursula von der Leyen.

Zuerst hatte von der Leyen ein Fünf-Punkte-Programm präsentiert (wir berichteten), dessen Leitlinien die Mitgliedsländer weitgehend folgten. In Brüssel zirkulierten zuletzt mehrere Entwürfe der Vorschläge – ob alles bis zuletzt so bleibt, ist aber offen. So soll eine Obergrenze für Einnahmen aus dem Verkauf von Strom eingeführt werden, gemeint ist damit Wind- und Solarenergie ebenso sowie Braunkohle und Kernkraft – die Preise sind mit den derzeit extrem hohen Gaspreisen verknüpft und liegen weit über den tatsächlichen Produktionskosten. In einem früheren Papier war die Rede von 200 Euro pro Megawattstunde, laut „FAZ“ wurde das noch auf 180 Euro korrigiert. Ist der Preis an den Strombörsen höher, soll die Differenz an die Regierungen der EU-Länder fließen, die damit wiederum Haushalte und Firmen unterstützen sollen. Zuletzt lag der Marktpreis bei rund 400 Euro.

Ebenfalls enthalten sein dürfte eine zeitlich begrenzte „Solidaritätsabgabe“ von Öl-, Gas- und Kohlefirmen sowie Mineralölkonzernen. Hierzu hieß es, ins Auge gefasst werde ein Drittel jener Gewinne, die sich oberhalb des Jahresschnitts der letzten fünf Jahre bewegen.

Allgemein begrüßt wurde das verbindliche Ziel für die Senkung des Stromverbrauchs zu Spitzenzeiten. Hier war die Rede von fünf Prozent, die Kommission will den Mitgliedsländern konkrete Vorschläge für die Umsetzung machen. Ein Preisdeckel für russisches Gas dürfte nicht vorgeschlagen werden.

Die tschechische Ratspräsidentschaft berief gestern für den 30. September ein weiteres Sondertreffen der Energieminister ein, bis dahin sollen die heute vorgestellten Gesetzesvorschläge beschlussreif gemacht werden. In diesem Fall bedarf es zur Umsetzung keiner Einstimmigkeit, es reicht die qualifizierte Mehrheit. Weil es sich um Notmaßnahmen handelt, ist die Einbeziehung des EU-Parlaments in diesem Fall nicht vorgesehen.