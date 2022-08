In Prag treffen sich heute und morgen die Verteidigungs- und Außenminister der EU und einmal mehr steht der Krieg Russlands gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Im militärischen Bereich geht es um den Vorschlag der EU, spezielle Ausbildungsmissionen für die Ukraine zu starten. Aus dem Blickwinkel Österreichs seien dabei noch zu viele Fragen offen, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dazu im Vorfeld. Unter anderem müsse zunächst einmal geklärt werden, ob so eine Mission europarechtlich möglich sei. Eine Entscheidung in diesem Punkt ist deshalb vorerst noch nicht zu erwarten.