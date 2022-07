353 Stimmen - genau so viele (und keine einzige weniger) braucht das EU-Parlament, um heute einen äußerst umstrittenen Rechtsakt zurück an den Start - genauer gesagt die EU-Kommission - zu schicken. Die "Taxonomieverordnung" war völlig überraschend ausgerechnet in der Silvesternacht veröffentlicht worden und sie enthielt Überraschendes: Eigentlich sollten darin alle Maßnahmen aufgelistet werden, die als "grüne Investments" gelten und damit ein Leitfaden für umweltbewusste Investoren sind, doch es fand sich plötzlich auch Gas und Kernkraft auf der Liste. Was prompt zu heftigen Protesten führte, vor allem wegen der Atomenergie. Diese habe zwar tatsächlich keinen relevanten CO2-Ausstoß und deshalb scheinbar klimafreundlich, sie könne aber keinesfalls als nachhaltig betrachtet werden.