Im Lauf des Nachmittags soll heute die offizielle Mitteilung erfolgen: Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU werden bei ihrem Gipfeltreffen sowohl die Ukraine als auch Moldau offiziell in den Status von EU-Beitrittskandidaten erheben. Georgien möchte auch, ist aber noch nicht ganz so weit – das Land muss noch „einige Hausaufgaben erfüllen“, wie es ein EU-Diplomat nennt, dann seien aber auch in diesem Fall die Türen für den Status offen. Formal heißt das, Georgien bekommt eine „Perspektive“.