Saal "Ortol 1" im 13. Stock des Berlaymont, des Hauptquartiers der Europäischen Kommission in Brüssel. Ursula von der Leyen kommt auf die Minute pünktlich. Das Gespräch verläuft in hoch konzentriertem Modus, die Anspannung der letzten Wochen wirkt sichtbar nach. In zwei Tagen steht ein Ereignis an, das für die Union eine Zeitenwende markiert: Beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs bekommt die Ukraine aller Voraussicht nach den Status eines Beitrittskandidaten. Zwischen Pandemie und Krieg gegen die Ukraine hat die Präsidentin der EU-Kommission seit Monaten kaum Print-Interviews gegeben, nun spricht sie mit einigen europäischen Blättern – die Kleine Zeitung ist das einzige österreichische Medium.