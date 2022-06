Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj sollte nicht einmal per Video im österreichischen Parlament sprechen dürfen, weil sich die FPÖ querlegte. Nun kam stattdessen, in imposanter Größe, der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk persönlich nach Wien, so wie er letzte Woche auch schon im EU-Parlament in Straßburg gewesen war – dort in olivgrüner Armeemontur, hier in Anzug und Krawatte. Seine Botschaft war in beiden Fällen klar und deutlich: Die Ukraine verteidige nicht nur sich selbst, sondern das gesamte zivilisierte Europa vor den imperialistischen Angriffen Russlands.