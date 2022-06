Im EU-Parlament in Straßburg hat eine besonders arbeitsintensive Woche begonnen, die gleich zum Auftakt mit Erfolgsmeldungen aufwarten konnte - etwa mit Einigungen bei einheitlichen Standards für Mindestlöhne in der EU sowie bei der Regelung für einheitliche Ladestecker. „Generalthema“ der Woche ist aber der Klimawandel, genauer gesagt das ambitionierte Kommissionsprogramm „FitFor55“. Mit dem Paket will die EU klimaschädliche Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduzieren sowie bis 2050 klimaneutral werden. Abgestimmt wird über acht verschiedene Gesetzesentwürfe, darunter eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf die Luft- und Schifffahrt, ein Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), die Lastenteilung, Landnutzung, ein Klima-Sozialfonds und CO2-Normen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.