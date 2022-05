In einem Interview sagten Sie folgende Worte: "Sollte sich der Westen von uns abwenden, würden wir sofort wieder an Russland verloren gehen. Dort wartet man nur darauf, den Status quo der ehemaligen Sowjetunion wiederherzustellen." Dieses Interview hat allerdings bereits vor 15 Jahren stattgefunden – warum hat die Welt nicht auf Sie gehört?

JULIA TIMOSCHENKO: Ich würde das immer wieder so sagen. Jetzt sehen wir die Konsequenzen. Als Ministerpräsidentin habe ich 2008 den Antrag für einen Nato-Beitritt unterzeichnet. Das war der Moment, als die Mehrheit der Ukrainer die alten Brücken abbrechen und den Weg nach Westen einschlagen wollte. Mehrere Länder haben das blockiert, sie haben sich den Russen gebeugt. Wenn das damals nicht passiert wäre, würden wir heute nicht über den Krieg reden und es wäre nicht der hohe Preis der Sanktionen zu bezahlen. Um Russlands Erpressungen nachzugeben, wurde die Ukraine geopfert. Jetzt haben wir eine historische Chance für Europa, unabhängig Entscheidungen zu treffen.