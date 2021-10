Kleine Zeitung +

Kein Zeitplan für Erweiterung Westbalkan bleibt weiter in der Warteschleife

Zögern in der EU, Nachholbedarf in den Ländern: Bekenntnisse für eine gemeinsame Zukunft wurden erneuert, der Westbalkan bleibt aber auch nach dem EU-Gipfel in der Warteschleife.