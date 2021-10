Facebook

EU-Ratspräsident Charles Michel am Beginn des Westbalkan-Gipfels in Slowenien © AFP

Wenn ein Land in den EU-Klub aufgenommen werden will, muss es einen langjährigen Annäherungsprozess überwinden und einen komplexen Punkteplan erfüllen. Was die Region Westbalkan angeht, dreht es sich aber nicht um ein Land, sondern um sechs – und die befinden sich in höchst unterschiedlichen Abschnitten des Verfahrens.