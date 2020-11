Facebook

EU-Chefverhandler Michel Barnier: Wenn es sein muss, wird bis Silvester durchgemacht © AP

Tag der Abrechnung: In der letzten Nacht des Jahres muss geklärt sein, was fast vier Jahre lang nicht zu schaffen war. Das „natürliche Fristende“ für einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach dem Brexit sei das Ende des Jahres, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Wochenende in Brüssel. Und sie versuchte, optimistisch zu bleiben: „Nach schwierigen Wochen mit sehr, sehr langsamen Fortschritten sehen wir jetzt mehr Fortschritt, mehr Bewegung bei wichtigen Punkten.“ Das mag stimmen, es gilt aber hauptsächlich für Nebenschauplätze – bei den zentralen Themen Fischerei, fairer Wettbewerb oder Streitschlichtung geht kaum etwas weiter. Dort wurden die roten Linien gezogen – auf beiden Seiten.