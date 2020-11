Interview mit EVP-Chef Manfred Weber"Radikale Propaganda muss sofort aus dem Netz"

Facebook

EVP-Fraktionsschef Manfred Weber © APA/BARBARA GINDL

Am Dienstag gab es in Paris den Mini-Gipfel mit Sebastian Kurz, Emmanuel Macron, Angela Merkel und den EU-Spitzen Michel und von der Leyen. Anlass waren die Terrorattacken der jüngsten Zeit. Hat Europa diese Gefahr unterschätzt?

MANFRED WEBER: Europa ist vor allem durch islamistische Terrorgruppen stark unter Druck. In den letzten 22 Monaten wurden 119 Terroranschläge in Europa verübt. Fast jedes Land kennt die Bedrohung. Aber es ist leider richtig, dass das Thema von der Tagesordnung verdrängt wurde. Wir von der EVP wollen aber, dass das ein Top-Thema auf der Agenda bleibt. Es reicht nicht immer nur, dann zu antworten, wenn ein Anschlag passiert ist.