Belgien ist zum zweiten Mal von den Folgen der Pandemie schwer getroffen. In keinem anderen europäischen Land gibt es einen stärkeren Anstieg an Infizierten. Ein Bericht aus dem Corona-Epizentrum.

Protestaktion vor dem Krankenhaus in Liege: medizinisches Personal ist am Limit © AFP

Fast könnte man sich freuen: es gibt kaum noch Staus in und um Brüssel. Während und nach des ersten Lockdowns hatte sich die Stadt zur Fußgänger- und Radfahrercity gewandelt, auf die typisch belgische Art: Fahrspuren ohne erkennbares Konzept abriegeln und Radspuren in wilder Planlosigkeit auf den Asphalt pinseln, die Innenstadt eher willkürlich mit Beton-Blockaden durchsetzen, wichtige Straßenverbindungen kappen - und alle hatten befürchtet, nach der „Rückkehr in die Normalität“ würde der Verkehr in der Stauhauptstadt Europas endgültig zusammenbrechen. Doch obwohl die meisten Menschen seit Monaten Züge und U-Bahnen meiden und jeder, der kann, mit dem eigenen Auto zur Arbeit fährt, sind die Straßen nur noch selten verstopft.