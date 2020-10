Muss in einem „Burger“ immer Fleisch sein und ist eine Sojawurst wirklich eine Wurst? Das EU-Parlament entscheidet am Mittwoch über sinnvolle Kennzeichnungen alltäglicher Lebensmittel.

Ist ein Burger auch dann ein Burger, wenn kein Fleisch drinnen ist? © vaaseenaa - stock.adobe.com

Der Streit um des Kaisers Bart – oder doch ein wichtiges Thema zum Schutz der Konsumenten? Wieder einmal ist diese Woche, am Rande der großen Agrarreform, die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln auf der Agenda des EU-Parlaments. Am Mittwoch ist die Abstimmung geplant. Konkret geht es um die Frage, ob Begriffe wie „Veggie-Burger“ oder „Sojawurst“ grob irreführend sind. Muss also in einem „Burger“ zwangsläufig Fleisch enthalten sein und könnten Käufer im Supermarkt durch so eine Bezeichnung getäuscht werden?