Straßenszene aus Antwerpen: Fast alle halten sich an die Maskenregel © AFP

Am Montag trat der Nationale Sicherheitsrat zusammen, seit heute sind in Belgien wieder zusätzliche Maßnahmen im Kampf gegen die neu aufflammenden Corona-Folgen in Kraft: Pro Haushalt darf man nur mehr mit fünf externen Personen regelmäßigen Kontakt haben, Familientreffen oder Empfänge sind auf zehn Personen beschränkt. In den Supermarkt dürfen nur noch Einzelpersonen (also etwa keine Paare) und die Einkaufszeit ist auf 30 Minuten beschränkt, es gilt Maskenpflicht im öffentlichen Raum, vor allem aber in Geschäften. Obligat ist die Verwendung von Einkaufswagen, auch wenn man zum Beispiel nur eine Kleinigkeit aus dem Baumarkt braucht - die Wagen sollen helfen, dass genügend Abstand eingehalten wird.