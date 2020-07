Facebook

Frugales Treffen: Viele Ziele schon erreicht © APA/BKA/ARNO MELICHAREK

Nach 14 Stunden Verhandlungsmarathon am Freitag hätte es am Samstag beim Sondergipfel in Brüssel eigentlich etwas entspannter weitergehen sollen. Doch das von Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Ständigen Vertretung angesetzte Pressegespräch vor Beginn des zweiten Gipfeltages verzögerte sich und verzögerte sich und verzögerte sich – und den wartenden Journalisten war klar, dass offensichtlich tatsächlich Dynamik in die Gespräche gekommen war.