Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie man sich jetzt begrüßt: Alexander Schallenberg, Luigi Di Maio © AP

Michelangelos Jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle in Rom ist das Spätwerk eines zornigen Greises. In einer atemberaubenden Kaskade ineinander verschlungener Leiber stürzen die Verdammten in die Hölle, während sich die Auserwählten mühsam aus ihren Gräbern emporkämpfen.