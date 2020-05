Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Der Hinweis war deutlich vernehmbar. „Vergiss nicht, vorher mit uns zu reden“, rief Kanzlerin Angela Merkel auf dem jüngsten EU-Gipfel im Vormonat Kommissionschefin Ursula von der Leyen kurz vor dem Ende der Videoschalte zu. An diesem Mittwoch will von der Leyen ihren Vorschlag für den nächsten EU-Haushalt präsentieren. Zentrales Element: ein Fonds für den Wiederaufbau des coronakrisengeschüttelten Europa.

Die Grundzüge des neuen Rettungsfonds deuten sich schon an. In einer gemeinsamen Videopressekonferenz hatten Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Vorwoche ihre Vorstellungen für den Aufbaufonds präsentiert. „Danke, Angela“, schloss Macron und Merkel verabschiedete sich mit „au revoir“. So viel Einmütigkeit zwischen Paris und Berlin war in den vergangenen Jahren selten.