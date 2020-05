Facebook

Minister Anschober: Hofft auf rasche Entscheidung © APA/HERBERT PFARRHOFER

Nun wird die leidige Frage der Familienbeihilfen-Indexierung ganz oben - und damit wohl endgültig - entschieden. Die EU-Kommission befasst damit den Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Der Klagsbeschluss soll am Donnerstagvormittag ergehen. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.

Österreich beharrte jedoch auf der umstrittenen Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten der im EU-Ausland lebenden Kinder. Der EuGH ist bereits damit befasst, da das heimische Bundesfinanzgericht den Fall vorgelegt hat.

Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte bei einer Pressekonferenz, dazu befragt, dass er es begrüße, wenn es - hoffentlich möglichst rasch - zu einer Entscheidung kommt.

Die Grünen hatten sich immer gegen die unterschiedliche Höhe der Familienbeihilfe für inländische und ausländische Arbeitnehmer ausgesprochen. Anschober bei der Pressekonferenz: "Wir merken ja jetzt, wie wichtig die 24-Stunden-Betreuerinnen als Teil unseres Systems sind. Sonst würden ja auch nicht ganze Züge für sie neu organisiert."

Und seine persönliche Meinung zu dieser Frage? "Aus meiner persönlichen Position habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Ich glaube, dass man mit den Betroffenen sehr fair umgehen muss."

Zweiter Korridorzug

Mit dem zweiten Korridorzug aus Rumänien sind am Donnerstag 103 weitere 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich angekommen. Das bestätigte der Fachverband der Personenbetreuung der Wirtschaftskammer der APA. Die Pflegekräfte werden in einem Hotel am Flughafen Wien-Schwechat auf das Coronavirus getestet. Bei einem negativen Test können sie ihre Tätigkeit bei den Familien aufnehmen.

Der erste Korridorzug mit rund 80 Pflegerinnen und Pflegern war am Montag angekommen. Alle Insassen waren Covid-negativ. Am Dienstag fuhren 45 Pflegekräfte von Österreich nach Rumänien zurück. 92 Personen folgen am Freitag. Die Rumäninnen müssen bei ihrer Einreise in die Heimat 14 Tage in Quarantäne. Viele rumänischen Pflegerinnen hatten ihren Turnus in Österreich um Wochen verlängert.

Eine weitere Verbindung am 17. und 20. Mai steht bereits zur Buchung offen. Zudem besteht die Option auf Verbindungen am 24. und 27. Mai. In jedem Zug gibt es 300 buchbare Plätze für Vermittlungsagenturen und 50 Plätze für Privatpersonen. Nur Personenbetreuerinnen mit aufrechter Gewerbeberechtigung dürfen mitfahren. Die Kosten für den Transport inklusive einer Übernachtung im Hotel und Coronatest betragen 279 Euro.

Rund 33.000 Personen sind in Österreich auf die 24-Stunden-Pflege angewiesen. Rund 60.000 Pflegekräfte betreuen diese Menschen, etwa die Hälfte davon kommt aus Rumänien.