Menschenleere Strände: Schaut so der Sommer aus? © APA/dpa/Wolfgang Runge

Gari Cappelli, kroatischer Tourismusminister und damit als Ratsvorsitzender Gastgeber des EU-Ministerrats zum Thema Tourismus, ließ keinen Zweifel an der Wichtigkeit des Themas: „Zehn Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung und zwölf Prozent aller Jobs hängen am Tourismus. Er gehört zu den von der Krise am stärksten betroffenen Kategorien.“ Bisher seien rund drei Viertel aller Urlaubsreisen von EU-Bürgern in andere EU-Länder erfolgt – ein 400-Milliarden-Euro-Markt, der völlig zusammengebrochen ist.