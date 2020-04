Facebook

Ratspräsident Charles Michel eröffnet die Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs © AP

16.15 Uhr - Italien im Mittelpunkt

Eine zentrale Frage dieses Gipfels wird sein, ob es gelingt, die Italiener an Bord zu bringen für einen "Wiederaufbau-Fonds", der, je nach Lesart, zwischen einer und drei Billionen (!) Euro aufstellen soll. Italien hat eine Sonderstellung: das Land ist die drittstärkste Volkswirtschaft in der EU und gehört zu den Nettozahlern, steht also auf den ersten Blick nicht so schlecht da wie so manches Land im Osten. Gleichzeitig gehört Italien zu jenen Ländern, die ihre Staatsverschuldung extrem ausgereizt haben und mehrmals schon Mahnbriefe aus Brüssel erhalten haben. Das geht anderen, etwa Frankreich, auch so, doch haben die Italiener in der Vergangenheit nicht unbedingt wirtschaftlich zukunftsträchtige Konzepte entwickelt, sondern waren eher bemüht, der Bevölkerung teure Wahlversprechen zu erfüllen - Folge des Rechtsrucks im Land. Spätestens seit sich das Land in der Flüchtlingskrise von der EU ignoriert wird, ist der Druck im Land selbst gestiegen. Die Coronakrise hat Italien einen Schock beschert, auch in diesem Fall hat die EU zu spät und, wie viele meinen, zu wenig reagiert - letzte Woche entschuldigte sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausdrücklich dafür. Die Anti-EU-Stimmung im Land erreicht erschreckende Höhen; vor diesem Hintergrund bestanden die Italiener bis vor wenigen Tagen auf den "Coronabonds", die von vielen anderen Ländern - darunter Österreich - abgelehnt werden, weil sie eine Vergemeinschaftung nicht nur der neuen, sondern auch der alten Schulden fürchten. Hier ein Kommentar dazu.