Viktor Orban: Ein Land in "Demokratiepause"

Ein geschickter Taktiker, ein Schachspieler, der seinem Gegner immer um mehrere Züge voraus ist: Ungarns Premier Viktor Orbán ist es schon wieder gelungen, die EU dumm dastehen zu lassen. Die Kritik an seiner einst ausgerufenen „illiberalen Demokratie“ kratzt ihn ebenso wenig wie das laufende Artikel-7-Verfahren. Orbán hat, demokratisch legitimiert, die Coronakrise dafür benutzt, seinem Land eine Demokratiepause zu verpassen. Er kann, ohne das Parlament zu bemühen, per Dekret regieren – ohne klare zeitliche Begrenzung. In keinem anderen Staat war so etwas nötig, geschweige denn möglich.