Grenzsperren zwischen Ungarn und Österreich: "Temporäre Maßnahme" © APA/AFP/ALEX HALADA

In der luxemburgischen Winzergemeinde Schengen an der Mosel wurde das Abkommen unterzeichnet, das am 26. März 1995 in Kraft trat. Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg sowie Spanien und Portugal waren die ersten, Österreich, beigetreten erst 1995, setzte es mit 1. Dezember 1997 um. Keine Personenkontrollen mehr an den Grenzen, keine Schlagbäume, keine Staus. Freier Warenverkehr, freier Personenverkehr