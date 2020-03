In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Im Kampf gegen die Corona-Folgen sind die Mitgliedsstaaten in der Eigenverantwortung. Der EU bleibt die Rolle eines Moderators und Koordinators – außer in Bezug auf Außengrenzen. Eine Analyse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ursula von der Leyen und Charles Michel bei der Pressekonferenz © (c) AP (Olivier Matthys)

Europa und der Rest der Welt sehen sich von einem gemeinsamen Feind bedroht, die Reaktionen darauf fallen höchst unterschiedlich aus. Die rigorosen Maßnahmen, die das schwer betroffene Italien mit Verspätung begonnen hat, wurden inzwischen auch in anderen Ländern – wie in Österreich – in aller Konsequenz umgesetzt; Nachbar Deutschland und andere stehen erst davor. Nationen wie Ex-Mitglied Großbritannien lassen diese Art von Krisenmanagement bis dato gar nicht erkennen.