Heute beschließt das EU-Parlament eine Forderung an Kommission und Rat: ein Pflicht-Meldesystem für Hunde und Katzen gegen den illegalen Tierhandel.

Im Auto geschmuggelte Welpen: Großes Tierleid © API West

Bis spät in die Nacht diskutierten am Dienstag die EU-Parlamentarier in Straßburg über eine Resolution, die heute mit voraussichtlich großer Mehrheit beschlossen wird. Kommission und Rat werden aufgefordert, konkrete Schritte gegen den illegalen Tierhandel einzuleiten, unter anderem mit einem verpflichtenden Meldesystem für Hunde und Katzen. Aber auch die EU-Mitgliedsländer sollen agieren, etwa mit Schulung von Grenzbeamten, Info-Kampagnen oder mehr Mitteln für das Tierwohl.