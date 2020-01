Facebook

Im EU-Parlament gab es zum Abschied berührende Szenen © APA/AFP/POOL/YVES HERMAN

Nach all den Verhandlungen, Irrungen und Wirrungen lässt sich nun am Drehbuch nicht mehr rütteln: Gestern erteilte das EU-Parlament in Brüssel dem Austrittsvertrag seine Zustimmung, morgen, in der Nacht auf Samstag, tritt er in Kraft und Großbritannien wird vom EU-Mitglied zum Drittland. Die Debatte im Parlament war emotional, es flossen Tränen und nach der Abstimmung (621 dafür, 49 dagegen) hielten sich die Abgeordneten an den Händen und sangen „Auld Lang Syne“ (Nehmt Abschied, Brüder). Auf Bannern zu lesen: „Auf Wiedersehen, nicht goodbye“.