Heute wird die EU aller Voraussicht nach einer Brexit-Verschiebung zustimmen. London liefert einen Grund: Boris Johnson will Neuwahlen.

Am Montag soll über Neuwahlen in Großbritannien entschieden werden © APA/AFP/TOLGA AKMEN

Jetzt tritt der britische Premier Boris Johnson die Flucht nach vorne an: Um den verfahrenen Brexit-Karren doch noch flott zu machen, will er am 12. Dezember Neuwahlen durchführen. Sein Kalkül: Bekommt er dadurch eine Mehrheit im Parlament, kann er die Austrittsvereinbarung ratifizieren. Wenn das Unterhaus tatsächlich mehr Zeit für die Prüfung des Brexit-Deals haben wolle, wäre das die Möglichkeit, sagte er zu den Abgeordneten: „Aber dann müssen sie einer Neuwahl zustimmen.“