Der britische Premier legt in Manchester seinen neuen Brexit-Plan vor. Die EU sieht „positive Fortschritte“ und will verhandeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Ich liebe Europa!“ – Boris Johnson am Parteitag in Manchester © APA/AFP/BEN STANSALL

Zum Abschluss des konservativen Parteitags am Mittwoch hat der britische Premier Boris Johnson seine Partei aufgefordert, sich für einen Austritt aus der EU ohne Vertrag am 31. Oktober bereitzuhalten – falls die EU nicht auf seine Vorstellungen von einem Brexit-Deal eingehen will.