Kurz, die FPÖ und die Grünen: Das politische Erdbeben in Österreich lässt in Brüssel den Beifall anschwellen.

Gilt als Proeuropäer mit Potenzial zur Veränderung: Sebastian Kurz © AP

Er hat gefehlt, jetzt ist er (bald) wieder da: Sebastian Kurz und sein Wahlerfolg zaubern Lächeln in die Gesichter so mancher EU-Granden – vor allem natürlich aus der eigenen Parteienfamilie. Von der Leyen, Juncker, Tajani, Weber und andere gratulierten der EVP-Lichtgestalt aus Österreich und damit ein wenig auch sich selbst; Kurz hat als Bundeskanzler frische Spuren im etwas verzopften Rat hinterlassen, der neuerliche Erfolg in seinem Heimatland gibt ihm aus dieser Perspektive ein weiteres Mal recht.