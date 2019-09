Facebook

Staffettenübergabe: Jean-Claude Juncker und Nachfolgerin Ursula von der Leyen trafen sich am Montag zum Lunch © AP

Auf den letzten Metern gab es keine Überraschungen mehr. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (60, Deutschland) gab am Montag die Liste ihres Teams für die künftige Kommissionsführung bekannt. Heute, Dienstag, will sie die Aufteilung der Ressorts präsentieren. Es geht um 27 Spitzenposten – Großbritannien ist, zumindest wenn es nach Premier Boris Johnson geht, vom Ausstiegsdatum 31. Oktober überzeugt und hat niemanden mehr nominiert. Die neue Kommission nimmt die Arbeit am 1. November auf.