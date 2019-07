Die Kandidaten für den Vorsitz über die EU-Kommission packte in Sachen Asyl den Stier bei den Hörnern. Ein Kommentar von Claudia Gigler.

Flüchtlinge auf Samos: Die Lager sind übervoll © APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Ob die neue EU-Kommissionschefin tatsächlich Ursula von der Leyen heißt, stellt sich erst in den heutigen Abendstunden heraus. Was sich im Vorfeld abzeichnete: Wenn sie es wird, zieht ein neuer Geist ein in die Europäische Union.