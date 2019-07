Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 31. Oktober endet seine Amtszeit: Jean-Claude Juncker © AP

Den Reigen an Rückblicken auf seine Amtszeit eröffnete er selbst. Im April, im EU-Parlament in Straßburg, begann der lange Abschied von Jean-Claude Juncker mit einer Liebeserklärung. „Europa muss man lieben“, sagte er vor den Abgeordneten. So habe er es am ersten Tag seiner Amtszeit gesagt und das sei bis heute so.