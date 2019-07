Facebook

Ursula von der Leyen, vorgeschlagen als Kommissionspräsidentin, mit Charles Michel, der EU-Ratspräsident werden soll © APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS

Vorgeschlagen ist noch nicht im Amt: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach einem Marathongipfel auf die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als künftige Kommissionspräsidentin festgelegt. Nun muss das EU-Parlament zustimmen.

Dort gibt es aber große Verärgerung darüber, dass keiner der Spitzenkandidaten der Parteien bei der Europawahl zum Nachfolger von Jean-Claude Juncker bestimmt wurde.

Heute vormittag war von der Leyen zu Gast bei den Sozialdemokraten, ab 12 Uhr bei den Liberalen. Am Nachmittag ist sie bei einem öffentlichen Hearing bei den Grünen. Die Live-Übertragung startet um 16.30 Uhr:

Die Fraktion der Sozialdemokraten will ihre Entscheidung über eine Unterstützung auf nächste Woche vertagen. Man habe von der Leyen bei einem Treffen "spezifische Forderungen" gestellt und wolle die Antworten abwarten, sagte S&D-Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez am Mittwoch in Brüssel. Die Fraktion werde deshalb erst kommende Woche entscheiden, ob man sich für die Kandidatur von der Leyens aussprechen werde. Die Sozialisten zählen 154 Abgeordnete und sind damit die zweitstärkste Kraft im EU-Parlament. Die österreichischen SPÖ-EU-Abgeordneten bleiben bei ihrem Nein.

Das EU-Parlament stimmt kommenden Dienstag darüber ab, ob die derzeitige Bundesverteidigungsministerin von der Leyen die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission antritt. Dafür muss die CDU-Politikerin mehr als die Hälfte der 751 Abgeordneten auf ihre Seite ziehen.